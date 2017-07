Vervoersbedrijven moeten extra brandstofkosten zelf betalen

Vervoersbedrijven hebben geen recht op compensatie voor onverwacht hoge brandstofkosten die ze in 2007 en 2008 hebben gemaakt. Het Hof van Leeuwarden heeft bepaald dat bedrijven als Arriva en Connexxion geen geld krijgen van de provincies waar ze het openbaar vervoer voor verzorgen, zoals in Fryslân.

Ze hadden gehoopt op miljoenen euro's aan compensatie omdat de dieselprijzen flink waren gestegen. Het Hof heeft alle claims afgewezen, zo blijkt uit het vonnis dat donderdag is gepubliceerd. Eerder had de rechtbank geoordeeld dat het geen kwestie voor de burgerlijke rechter is. Daar is het Hof het niet mee eens. De rechter mag de vorderingen wel inhoudelijk toetsen, maar de uitkomst is dus dat de openbaar vervoersbedrijven nul op rekest krijgen.