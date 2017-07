Mogelijk waterstofstation bij Feenster bedrijventerrein IBF

Een geschikte plek voor het bouwen van een waterstoftankstation in Heerenveen zou wat de gemeente betreft bij het internationale bedrijventerrein IBF zijn. Volgens de gemeente is de hoek Saturnus-Zestienroeden, ten noordoosten van de carpoolplek, een ideale locatie vanwege de goede bereikbaarheid. Vorige week kondigden drie bedrijven in Noord-Nederland aan om het rijden op waterstof hier in impuls te willen geven. Naast Heerenveen zou ook Leeuwarden een waterstoftankstation krijgen in de plannen van de bedrijven. De initiatiefnemers denken dat overheden en grote bedrijven eerder overstappen op waterstofauto's als er meer locaties zijn waar ze kunnen tanken. Het is de bedoeling dat er komende jaren meer waterstoftankstations bijkomen. De actieradius van een waterstofauto is zo'n 800 kilometer.