Ameland neemt Gouden Quality Coast Award in ontvangst

De gemeente Ameland heeft donderdag de gouden Quality Coast Award gekregen. Het eiland mag zichzelf over 2017 en 2018 internationaal een groene en duurzame toeristische bestemming noemen met oog voor mens en natuur. Het eiland is beoordeeld op 100 criteria, zoals toeristisch beleid, natuur, landschap, milieu, cultuur, traditie en gastvrijheid. Naast Ameland zijn er nog zes gemeenten die deze titel mogen dragen. Ameland is hiervan het enige Waddeneiland.