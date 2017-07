Groep 8 snuffelt zich suf bij Grouster bedrijven

Vijftig kinderen van de groepen acht van basisschool De Twa Fisken in Grou gaan donderdag stagelopen. Bij een groot aantal bedrijven in het dorp gaan ze een dag meelopen, maar bedoeling is dat ze zelf ook echt de handenuit de mouwen gaan steken. De snuffelstage werd vorig jaar voor het eerst gehouden, en dat was zo'n succes dat het dit jaar een vervolg krijgt. Bedrijven waar de leerlingen onder andere meer kunnen leren zijn een architechtenbureau, brandweer, horeca, bakkerij, notariskantoor, kinderopvang, boerenbedrijf, detailhandel, veedokter etcetera.

Ilse-Lyn Kramer loopt vandaag stage bij Atelier Michel Koene waar ze materiaal maken voor mensen met een meervoudige beperking. "Ik wil zelf graag de medische kant op, want ik wil arts worden. Vandaag gaan we een aangepast krukje maken."

Oriënteren op toekomst

Schoolmeester Hans Nieuwenhuis van groep 8A is enthousiast over de snuffelstage. "Kinderen kunnen actief meedoen in het bedrijfsleven. Het is een brede oriëntatie voor later, zo kunnen ze alvast nadenken over hun toekomst. Wat ervaring opdoen en zien wat ze leuk, en misschien minder leuk, vinden." Juf Jeltje Dussel van groep 8B vult hem aan: "Ze leren ook met mensen omgaan, jezelf voor te stellen en te ontdekken wie je bent en waas je naar toegaat."