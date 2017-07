Het Bildt benoemt twee 'BildtSkrivers'

Schrijvers Hein Jaap Hilarides en Gerard de Jong worden donderdavond benoemd tot 'dichters en skrivers der gemeente ’t Bildt'. Anderhalf jaar lang zullen de BildtSkrivers de gemeente in het licht zetten, uiteraard in het Bildts. "Het is natuurlijk een hele eer om de gemeente te vertengwoordigen", zegt Hilarides. De bedoeling is dat hij en De Jong eens per maand een gedicht, liedje, column of proza in het Bildts schrijven. Een bijzondere benoeming, omdat de gemeente in 2018 opgaat in de nieuwe fusiegemeente Waadhoeke. Al blijft het Bildts in die nieuwe gemeente natuurlijk wel bestaan. "Wij zijn hier gewend aan de meertalige situaasje. Dat lijkt mij geen probleem, maar als je niks voor de taal doet, gebeurt er ook niks. Je moet wel wat doen en er überhaubt voor zorgen dat het Bildts onder de aandacht blijft. Wij nemen onze verantwoordelijheid in ieder geval heel serieus."