Winterrust ganzen wordt afgeschaft en meer ganzen afschieten

Een meerderheid in Provinciale Staten blijft bij het voorgenomen plan om de ganzen-overlast terug te dringen. De winterrust voor ganzen wordt afgeschaft. Het aantal ganzen dat mag worden afgeschoten, stijgt van 85.000 naar 200.000 en het totale plan mag niet meer dan 10 miljoen euro kosten. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten die gedeputeerde Johannes Kramer stelt. Het doel is uiteindelijk om de schade door ganzen met 5 tot 10 procent te verminderen.

Verdeelde meningen

In de statencommissie van woensdagavond bleek dat de partijen die met het ganzenprobleem te maken hebben het oneens zijn. Zo stapten It Fryske Gea en Natuurmonumenten al in de lente uit het gemeenschappelijke overleg. Met de Vogelbescherming zien ze niets in het plan om extra ganzen af te schieten. Zij denken dat 'natuurintensieve landbouw' beter werkt. Gedeputeerde Johannes Kramer ziet niets in de aanpak van meer natuurvriendelijk boeren.