Nard Brandsma wint fierljeppen It Heidenskip

De winnaars van de dagtitel in It Heidenskip waren Nard Brandsma bij de senioren, Marrit van der Wal bij de vrouwen, Freark Kramer bij de junioren, Wietse Nauta bij de jongens en Sigrid Bokma bij de meisjes. Nard Brandsma, ook de leider in het klassement, ljepte 20.40. Sytse Bokma werd tweede met 20.14. Marrit van der Wal won met 14.99, Sigrid Bokma sprong met 15.26 bij de meisjes verder.

Freark Kramer kwam na 18.29 in het zandbed, Wietse Nauta won met een persoonlijk record van 18.43. Verder waren er nog persoonlijke records voor Feike Stellingwerf (18.20 by de junioren), en in de meisjesklasse voor Fardau van Akker (14.92) en Simone van der Hoek (12.49).