Sander Arends toch eerste Fries op Wimbledon

Sander Arends komt donderdag toch nog in actie op Wimbledon. Samen met zijn maat Hsien-Yin Peng uit Taiwan speelt hij in de eerste ronde tegen Johan Brunström en Andreas Siljeström uit Zweden. Arends is de eerste Fries ooit die op het 'heilige gras' van Wimbledon mag spelen.

Reservelijst

Arends mag meedoen omdat het duo Troicki/Zimonjic zich terug moest trekken uit het toernooi. Troicki heeft last van een blessuere aan zijn rug. Omdat de Leeuwarder dubbelspecialist in de laatste ronde van de kwalificaties verloren had, stond hij op de reservelijst als 'lucky loser'. Daardoor mag hij nu toch nog meedoen.

In de laatste kwalificatieronde speelden Arends en Peng ook al tegen Brunström en Siljeström. Toen werd het 7-6 6-4 voor de Zweden. "Een mooiere kans op revanche krijg je niet", zegt een ontzettend blije Arends.