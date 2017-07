Twan Verseput verovert opnieuw wereldtitel speedsurfen

Twan Verseput uit Oudehaske heeft in Spanje zijn wereldtitel speedsurfen met succes verdedigd. Na drie wedstrijddagen stond hij al bovenaan. Hij wist zijn voorsprong in de resterende drie wedstrijden goed vast te houden. De wedstrijd werd gehouden bij het Canarische eiland Fuerteventura (Spanje).

Verseput doet dit jaar mee aan verschillende wereldkampioenschappen in meerdere leeftijdscategorieën. Een van zijn doelen is om in het totaalklassement van alle kampioenschappen de beste te zijn. Hij doet dit jaar in Namibië een gooi naar het wereldrecord. Dat staat momenteel op gemiddeld 97,6 kilometer over een afstand van 500 meter, maar Twan denkt dat hij dat kan verbeteren.