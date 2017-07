Van Waterpoort tot stadhuis: winnaars van 'it Moaiste'

Wat is het mooiste plekje van Fryslân? Het publiek kon zes weken lang kiezen uit honderd nominaties op It Moaiste fan Fryslân. Nu zijn alle stemmen geteld en is de uitslag bekend.

En dit zijn ze dan, de winnaars:

Eilanderhuisjes op Schiermonnikoog (categorie wonen)

Apotheek Centraal in Leeuwarden (categorie werken)

Karmelklooster in Drachten (categorie geloof)

Stadhuis in Bolsward (categorie publieke gebouwen)

Noorderhaven in Harlingen (categorie wijk, dorp & stad)

Kliffenkust Warns aan het IJselmeer (categorie groen & water)

Zeedijk langs de Fryske waddenkust (categorie vervoer, energie & bescherming)

Park Vijversburg in Tytsjerk (categorie nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen)

Eise Eisinga Planetarium in Franeker (categorie erfgoed)

Waterpoort Sneeks (categorie iconen)

In totaal is bijna 30.000 keer gestemd. In de laatste week is er nog zo'n 10.000 keer gestemd. De categorie wonen was verreweg favoriet met 4.407 stemmen, waarvan 1.458 voor de winnaar. Minst populair was de categorie vervoer met 584 stemmen, waarvan 202 voor de winnaar. En natuurlijk is er ook altijd iets wat de minste stemmen krijgt: de Centrale As kreeg er slechts achttien.

Nominaties

Eind mei begon de verkiezing van 'It Moaiste fan Fryslân'. Daarvoor had het publiek de kans om zijn favoriete plek of gebouw van Fryslân te nomineren. Uit de 272 nominaties die binnen kwamen, koos een jury vijfitg plekken en gebouwen uit. Met de vijftig die al genomineerd waren door de jury, waren de honderd mooiste plekken van Fryslân bekend.

In september begint bij Omrop Fryslân een serie op televisie waar elke week één van de tien winnende objecten geportretteerd wordt. In november wordt dan het topstuk van It Moaiste fan Fryslân gekozen. Publiek kan tot halverwege november uit de lijst met tien finalisten stemmen op drie favorieten. De winnaar wordt bekend gemaakt in een speciale uitzending van het televisieprogramma Fryslân Hjoed.

2018

Komend jaar worden voor toeristen en gasten aan Culturele Hoofdstad 2018 routes ontwikkeld die langs de topstukken van de top honderd gaan. It moaiste fan Fryslân is een initiatief van Omrop Fryslân, Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant.