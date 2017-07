Bezoekers weten de weg naar Heerenveen weer goed te vinden

Het centrum van Heerenveen krijgt weer meer bezoekers. Heerenveen is één van de plaatsen die er landelijk uitspringt als het gaat om bezoekersaantallen in de eerste helft van dit jaar. De cijfers van Heerenveen liggen dertig procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van retail-adviesbureau RMC, dat met apparatuur het aantal passanten in een winkelgebied meet.

Met name de middelgrote steden en plaatsen doen het goed. Heerenveen is één van die plaatsen waar het publiek de weg er naartoe gevonden heeft. Daarnaast heeft de plek maar acht procent leegstand. Alleen Sneek heeft een beter cijfer op dat gebied.

Winkelend publiek kan in Heerenveen uit zo'n 250 verschillende winkels kiezen. Veel keuze voor een in verhouding kleine plaats. Dat is dan ook één van de sterke punten van Heerenveen, zegt centrummanager Peter de Vries.