Strengere geluidsnormen muziekpodia Sneekweek

De muziekpodia bij de Sneekweek in Sneek moeten dit jaar voor de eerste keer rekening houden met strenge geluidsnormen. Op de avond van de traditionele vlootschouw in de Kolk bij de Waterpoort gaat het om een maximum van 85 decibel. Op de andere avonden is 82 decibel de norm. Door de normen kan de gemeente beter ingrijpen bij klachten. De muziekpodia in de binnenstad van Sneek liggen dichtbij huizen. Volgens burgemeester Apotheker zou een te strakke norm het evenement onmogelijk maken, maar hij vindt geen norm ook niet langer een optie. Bewoners van de binnenstad weten dat het Sneekweek is, zegt de burgemeester. Over het algemeen kunnen ze daar ook wel mee leven, maar er zijn ook wel klachten en bezwaren. Met de organisatie van de evenementen is afgesproken dat ze de geluidssprekers op de podia zo opstellen dat omwonenden daar zo weinig mogelijk last van hebben.

De gemeente zal in de Sneekweek metingen doen bij de huizen die het dichstbij de podia staan.