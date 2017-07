Na de zomer niet meer roken op schoolpleinen Drachten

Op het schoolplein van de locaties De Venen van OSG Singelland en De Ring van CSG Liudger in Drachten mag in augustus bij aanvang van het nieuwe schooljaar niet meer gerookt worden. De beide scholen lopen daarmee vooruit op een landelijk verbod dat in 2020 ingaat. De directeuren van de beide vestigingen vonden desondanks dat er geen reden was om nog drie jaar te wachten.

Op het schoolplein stond nog een overdekte rookplek. Die is inmiddels al weggehaald. Het verbod geldt voor zowel leerlingen als personeel. Na de zomer krijgt iedereen die dat wil de mogelijkheid om mee te doen aan een cursus om te stoppen met roken. De overkapping van de rookplek heeft een nieuwe plaats gekregen bij leerlingen die leren hoe ze moeten straten.