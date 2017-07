De temperaturen gaan richting de zomerse waarden, maar toch presenteert de Friese IJsbond deze week een online-ijskaart. Wanneer het begint te vriezen, houdt de bond op die kaart bij waar het ijs sterk genoeg is om te kunnen schaatsen. Daar staat ook informatie op over schaatstochten en activiteiten, over de verschillende ijscentrales en over de Friese IJsbond zelf.

De nieuwe website van de ijsbond, met ijskaart, gaat a.s. vrijdagmiddag officieel online in hotel-restaurant Goerres in Akkrum.