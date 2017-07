Aan de Knetemanstraat in Bolsward is dinsdagmiddag een klein brandje geweest. In de woning hing een brandlucht, waarna de brandweer gewaarschuwd werd.

Brandweermensen hebben onderzoek gedaan in het huis en ontdekten dat er kortsluiting ontstaan was in de vaatwasser. De schade in het huis aan de Knetemanstraat valt mee. De brandweer kon al snel weer terug naar de kazerne.