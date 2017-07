De Leeuwarder basketbalclub Aris heeft de eerste speler voor het nieuwe seizoen vastgelegd. Het gaat om de Canadees Meshack Lufile. Hij speelde vorig seizoen ook al voor Aris, maar toen had hij een tijd last van een rugblessure. Lufile maakte ruim 12 punten per wedstrijd. Hij past volgens de nieuwe coach van Aris, Tony van den Bosch, goed in het technische plaatje.

De verwachting is dat meerdere spelers binnenkort hun handtekening zullen zetten onder het contract.