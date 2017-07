Experts bekijken sporen van Mata Hari

Een team van experts uit binnen- en buitenland is deze week in Rotterdam en Parijs voor de voorbereidingen op een tentoonstelling over Mata Hari. Die begint in oktober in het Fries Museum. Als eerste bekeek de groep de 14 stukken die in maart zijn aangekocht op een veiling. Het Fries Museum kocht de stukken van familie van Rudolph MacLeod, de ex-man van Mata Hari, die als Margaretha Zelle in Leeuwarden is geboren.

Het gaat om onder andere een broche, maar ook brieven uit de tijd dat het echtpaar in Nederlands-Indië woonde en het boek Ons Kindje. Dat is een soort van Groeiboek.

Beide kinderen van Margaretha worden daar beschreven: Norman (1907) en Nonnie (1908).

In Frankrijk bekijken de experts de archieven en bruiklenen van het militair archief in Vincennes en Musée Guimet.