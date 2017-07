Weststellingwerf opent infopunt Culturele Hoofdstad

In de bibliotheek van Noordwolde wordt volgende week dinsdag een informatiepunt geopend voor Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad 2018. Het is de eerste van de drie informatiepunten in de gemeente. De regionale informaatiepunten zijn bedoeld om bezoekers en inwoners meer te vertellen over wat er volgend jaar staat te gebeuren in Leeuwarden. Daarvoor hoeven mensen niet meer naar de Blokhuispoort in Leeuwarden.

Het informatiepunt in Noordwolde is een initiatief van twee nieuwe regio-ambassadeurs van Weststellingwerf. Met 34 andere vrijwilligers zijn zij begin dit jaar gevraagd om informatie te geven over Culturele Hoofdstad. De andere twee informatiepunten komen in Et Proeme Nust in Scherpenzeel en in de bibliotheek in Wolvega.