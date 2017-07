Wiebe Merkus: "Van koe tot biefstuk, het is een ambacht"

Wiebe Merkus (19 jaar) uit Jistrum heeft gouden vingers. Hij werkt bij slager Otte Broersma en in mei won hij vier bekers op de Internationale Young Butchers Competition. Nu mag hij meedoen aan het RTL-programma 'Van slager tot chef' dat in oktober en november wordt uitgezonden op televisie.

Kampioen

"Ik ben er altijd mee bezig, het mooiste vind ik dat het een ambacht is. Het begint met een koe in het weiland en het wordt een biefstuk op de toonbank. Er iets moois van maken, dat vind ik mooi. We gebruiken alles van de hele koe, mensen kunnen ook voor iets apart bij ons terecht," vertelt Wiebe Merkus. Hij is op zijn 15e al begonnen bij de slager en volgde de slagersvakschool. Hij is Nederlands kampioen leerling-slager geworden en op een Europese wedstrijd werd hij individueel derde en stond hij op het podium bij verschillende onderdelen zoals het uitbenen van een koe, het maken van een rollade en de presentatie van een rib van een varken.

Televisiester

Via een Facebookbericht is hij gevraagd voor het televisieprogramma. "Ze vroegen me of het mij wat leek. Nou dat wilde ik wel. Ik heb een sollicitatiebrief geschreven en moest naar een screendag in Rotterdam. Daar ben ik geselecteerd voor het programma. Op 29 augustus zijn de opnames."