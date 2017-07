Trajectcontroles ook op provinciale N351 en N381

Op twee provinciale wegen in Fryslân wordt trajectcontrole ingevoerd. Het gaat om de N351 tussen Wolvega en Oosterwolde en de N381 tussen Drachten en Donkerbroek. Een trajectcontrole meet over een grotere afstand de rijsnelheid tussen twee punten. Daaruit blijkt hoe snel een voertuig het traject heeft afgelegd.

De ervaring leert dat automobilisten zich bij een dergelijke controle beter aan de snelheid houden. De nieuwe geplande trajectcontroles worden toegepast op wegen waar zich in verhouding veel ongelukken voordoen. Tot nu toe was dat vooral op autowegen, terwijl op provinciale wegen meer ongelukken gebeuren. In heel Nederland zijn elf locaties aangewezen. Behalve Fryslân, bevinden die zich in Flevoland, Limburg, Utrecht een Zeeland.