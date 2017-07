Drachtsterbrug Leeuwarden tijdelijk afgesloten voor verkeer

Autoverkeer dat woensdagavond vanaf de zuidkant Leeuwarden in wil, kan niet over de Drachtsterbrug. De afsluiting duurt tot donderdagochtend zes uur.

De weg wordt aangepast op het nieuwe aquaduct onder het Van Harinxmakanaal, dat begin volgende maand in gebruik wordt genomen. Zo worden de borden bij de weg alvast aangepast. Het verkeer dat de stad in wil, wordt omgeleid over de Overijsselselaan. Het fietspad en het voetgangerspad blijven wel open. Ook verkeer dat de stad uit wil, kan gewoon over het Drachtsterplein.