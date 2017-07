VIDEO: Haalt Simone de 100 treden met 40 kilo aan?

Binnen twee minuten een trap van 100 treden op met 40 kilo extra gewicht. Dat moeten brandweermensen halen bij een conditietest. Verslaggever Simone Scheffer, de sportiefste Omropper, gaat de uitdaging aan in de brandweerkazerne in Heerenveen. “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan, zoals Pippi Langkous altijd zei en dat is ook mijn motto.” Simone is gekleed in een brandweerinform, met helm, schoenen en handschoenen. Brandweerlieden hebben ook nog een zuurstofmasker op, mar dat had Simone bij deze test niet.

Smokkelen

Na 25 treden begint ze al flink te hijgen. “Ik smokkel even, eigenlijk mag je je nergens aan vasthouden, maar ik pak toch even de trapleuning vast. Het is echt zwaar.” Coach Renze begeleidt haar verder. Op de helft moet Simone even stilstaan. “Dit is echt hartstikke....” Met nog twintig treden te gaan krijgt ze het benauwd. “Ik word duizelig, het is zo zwaar, ik moet iets afdoen.” Ze zet de helm af. “Ik ben dus niet zo sterk, maar het spreken maakt het ook zwaarder. Dit is echt ongelooflijk.”

Teleurgesteld

Uiteindelijk komt Simone tot 95 van de 100 treden. “Ik ben zwaar teleurgesteld in mijzelf. Ik denk dat ik het kan, op vijf treden na dus... Nu eerste op adem komen en dan douchen.”

Vrouwen

Zelfs de sportiefste mensen vinden dit onderdeel zwaar, vertelt coach Renze. De keuring bestaat uit twaalf onderdelen en het is een soort van apekooi. “We simuleren brand, dus je moet slangen uitrollen en aankoppelen, een trap op en neer lopen, alles wat je tegenkomt bij een brandincident,” vertelt Jelmer Dam van de brandweer. “We doen dit voor de veiligheid van de mensen, men moet een bepaalde activiteit kunnen doen binnen een risicovolle omgeving.”

De verplichte conditietest is pas vernieuwd. Voor vrouwen zou het nu te zwaar zijn. Vrouwen moeten aan dezelfde - zware - eisen voldoen als mannen. Bij de brandweer zitten niet veel vrouwen en mogelijke worden het er nu nog minder.