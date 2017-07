Tabak uit het zicht, automaat verdwijnt

Behalve speciaalzaken moeten verkooppunten zoals supermarkten en tankstations in de toekomst alle rookwaren uit het zicht hebben. De maatregel beschermt jongeren tegen de verleiding om te gaan roken. Maar het is ook belangrijk voor mensen die al met roken zijn gestopt, of willen stoppen. Dat is de uitwerking van het uitstalverbod voor tabak- en aanverwante producten van staatssecretaris Martin van Rijn.

Geen zelfbediening meer

Door het uitstalverbod verdwijnt ook de zelfbediening zoals via graaibakken en via de automaat zoals die nu nog vaak in de horeca te vinden is. Zelfbediening maakt de aanschaf van rookwaren te eenvoudig en aantrekkelijk. Sigaretten mogen daarom vanaf 2022 alleen nog door personeel gepakt en afgerekend worden. De supermarkten moeten in 2020 alle sigaretten uit het zicht hebben.