Nieuwe Hielke en Sietse Klinkhamer van de Kameleon bekend

Duke en Scott uit Waddinxveen zullen de rollen van Hielke en Sietse Klinkhamer spelen in de nieuwe Kameleon-serie van regisseur Steven de Jong. De twaalfjarige tweeling is gekozen uit meer dan honderd eeneiige tweelingen die zich hadden aangemeld. De opnamen beginnen deze zomer en zijn onder andere in Sneek, Terherne en bij het Woudagemaal in Lemmer.

Er worden in samenwerking met de KRO-NCRV twaalf afleveringen opgenomen, die komend jaar uitgezonden worden op NPO Zapp. Duke en Scott zijn al begonnen met de eerste voorbereidingen. Ze leren onder andere hoe ze een speedboot moeten varen.