Minder woninguitzettingen bij goed draaiend Elkien

Het aantal huurders van woningcorporatie Elkien dat uitgezet moet worden, is in vijf jaar met de helft gedaald. Werden er in 2012 nog 46 huizen ontruimd, in 2016 waren dat er nog 28. Elkien ziet wel dat de redenen om mensen uit te zetten veranderd zijn. Minder vaak is sprake van huurachterstand, vaker van overlast en hennepkwekerijen.

Dat doet blijken uit de jaarcijfers over 2016 van de woningcorporatie. Elkien heeft een positief bedrijfsresultaat gehaald van bijna 24 miljoen euro. Dat geld zit niet in kas, maar is geïnvesteerd in stenen. Het is vooral gebruikt om bestaande huizen duurzamer te maken.