De bouw van huizen in het gebied de Peinder Mieden bij Opeinde is weer een stapje dichterbij. De gemeenteraad van Smallingerland heeft dinsdagavond groen licht gegeven voor de vaststelling van het bestemmingsplan. Dit betekent dat de bouw van de Peinder Mieden mogelijk doorgaat. Mogelijk, want er kan nog bezwaar worden gemaakt.