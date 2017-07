Toekomst werkbedrijf Caparis nog onduidelijk

Het is nog volledig onduidelijk hoe het verder moet met de werkstructurering van werkbedrijf Caparis. De directie van Caparis heeft drie scenario's samengesteld voor de toekomst. Maar de gemeente Leeuwarden heeft er grote twijfels bij. B&W van Leeuwarden hebben daarom een vierde scenario op tafel gelegd waarbij Leeuwarden zich helemaal of bijna helemaal losmaakt van Caparis. Het is aan de gemeenteraad van de stad om te bepalen welke oplossing uiteindelijk wordt gekozen.

Wethouder Andries Ekhart van Leeuwarden heeft maandag een gesprek gehad met de nieuwe directeur van Caparis, Alex Bonnema en met de voorzitter van de raad van commissarissen, Arie Aalbers. Daarin hebben beide partijen hun visie op de toekomst besproken. Na dat gesprek zei Ekhart dat alles nog open ligt. Er is simpelweg een optie bijgekomen.

Bonnema heeft de drie opties maandag ook uitgelegd aan de gemeenteraad van Smallingerland. Hij pleitte ervoor om met elkaar in gesprek te blijven en voor het eind van het jaar met een goede oplossing te komen. De raad heeft besloten om er in de volgende bijeenkomst een besluit over te nemen.

Caparis heeft acht gemeenten als aandeelhouder. Die zijn het lang niet eens over de toekomst. Volgens Bonnema moeten betrokkenen de graat die bij iedereen in de keel zit, proberen kwijt te raken om uiteindelijk te komen tot de beste toekomst voor Caparis en de medewerkers.