Kaatskeurmeester krijgt excuses en bloemetje na incident

Kaatsbond KNKB heeft keurmeester Siebren Wassenaar uit Winsum dinsdag excuses en een bloemetje aangeboden naar aanleiding van een incident in Itens. Bij de eersteklassepartij voor mannen van zaterdag in Itens mocht Wassenaar niet keurmeesteren van de scheidsrechter. Zijn ogen zouden niet goed genoeg zijn. Hij stond al op het veld, maar moest het veld verlaten en een jongere keurmeester nam het werk over.

Volgens de kaatsbond had op een eerder moment met Wassenaar moeten worden overlegd of hij nog in staat was te keurmeesteren. De kaatsbond benadrukt dat vrijwilligers enorm worden gewaardeerd en ook nodig zijn in de kaatssport. Wassenaar ontving verontschuldigingen, een bos bloemen en twee kaarten voor de PC in Franeker van de kaatsbond. Wassenaar zal vanaf nu niet meer bij KNKB-wedstrijden op de voorlijn staan.