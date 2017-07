Prijsschieten in Buitenpost: SC Heerenveen wint met 16-1

Sportclub Heerenveen heeft dinsdagavond de tweede oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen met ruime cijfers gewonnen. Buitenpost werd op sportpark De Swadde met maar liefst 16-1 verslagen.

Jan Ras opende na zeven minuten de score voor Heerenveen en Jizz Hornkap verdubelde na 25 minuten de voorsprong: 2-0. Nog voor de rust kwamen ook de 3-0, 4-0 en 5-0 op het scorebord door een goal van Daniël Hoegh en twee van Pelle van Amersfoort.

Na de rust kwam een volledig nieuw elftal het veld op. Ook deze elf scoorden er lustig op los. Henk Veerman bouwde de voorsprong uit naar 6-0, net voordat Buitenpost wat terug had gedaan via Berend Jan Schootstra: 6-1. Daarna liep Heerenveen via Dennis Johnsen, Joost van Aken, nogmaals Henk Veerman, de 15-jarige Arjen van der Heide, Jeremiah St. Juste en weer Henk Veerman uit naar 12-1. Michiel Vlap scoorde 13-1 en 14-1, Tristan Borges de 15-1 en Henk Veerman bracht de einstand van maar liefst 16-1 op het scorebord.

Afgelopen week won SC Heerenveen de eerste oefenwedstrijd van het seizoen tegen het regioteam van Súdwest-Fryslân met 5-0.