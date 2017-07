BurgumMobyl vervoert een jaar ouderen, maar ook toeristen

Twintig keer per dag is er wel iemand die een ritje wil maken in een van de elektrische taxi's die in Burgum omrijden. Dat hadden de vrijwillige chauffeurs niet gedacht, toen ze daar woensdag exact een jaar geleden mee begonnen. Voor vrijwilligers van de BurgumMobyl is er woensdagmiddag een feestelijke bijeenkomst. En mensen die dan een ritje maken, krijgen een cadeautje.

Rollator mee

De BurgumMobyl is een inititatief om ouderen zonder eigen vervoer te helpen, wanneer ze bijvoorbeeld naar de dokter, apotheek of winkel moeten. Een ritje kost 1 euro. De meeste passagiers zijn oudere mensen die wat minder mobiel zijn. Vaak gaat de rollator dus mee.

Ook toeristen

Maar na een jaar doet blijken dat het niet alleen oudere mensen zijn die met de BurgumMobyl meerijden. Toeristen die met de boot in de jachthaven liggen, maken ook vaak gebruik van de wagentjes, bijvoorbeeld als ze boodschappen moeten doen.

Isolement

De BurgumMobyl is een idee van Hanneke Haarsma-Kooistra. Zij werkt in de gezondheidszorg en zag dat vooral oudere mensen geen eigen vervoer hebben en daardoor in een isolement kunnen raken. Het geld voor de twee taxi's komt deels van de provincie. Het gaat om twee elektrische wagentjes met zonnepanelen op het dak.