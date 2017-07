Aquaduct Drachtsterweg Leeuwarden in augustus klaar

Het aquaduct in de Drachtsterweg in Leeuwarden gaat in augustus in fasen open voor het verkeer. Vanaf 31 augustus wordt de brug niet meer gebruikt. Dat heeft gedeputeerde Sietske Poepjes bekendgemaakt.

Op 7 augustus rijden de eerste auto's de stad binnen over de oostelijke baan. Een week later kunnen de auto's die de stad uit willen de nieuwe weg ook gebruiken. Voor die tijd wordt het gebied nog twee weekeinden gesloten voor het verkeer. Wanneer dat precies is wordt nog bekendgemaakt.

Brug afgebroken

Het afbreken van de Drachtsterbrug begint in september. Daarna wordt nog een sloepenroute gegraven die loopt van het Van Harinxmakanaal naar de binnenstad van Leeuwarden. Als laatste wordt het terrein ingericht met struiken en boompjes. Eind december moet het gehele project af zijn.

''Uitgestelde datum wordt gehaald''

De opening van het aquaduct komt veel later dan de bedoeling was. Door verscheidende problemen liep de bouw een jaar vertraging op. Eind december vorig jaar maakte bouwbedrijf Heijmans bekend dat 31 augustus de nieuwe datum voor de opening zou worden. Dat lijkt nu te lukken.

Schadevergoeding

Poepjes weet dat de bouw voor veel overlast heeft gezorgd bij de omwonenden. Een deel daarvan heeft er een schadevergoeding voor gekregen, soms in natura (bijvoorbeeld door het opknappen van de tuin) en soms financieel.