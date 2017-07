FVC verhuist mogelijk naar nieuw sportcomplex bij Leeuwarden

De Leeuwarder voetbalvereniging FVC verhuist in de toekomst mogelijk naar een nieuw sportcomplex aan de Overijselselaan in Leeuwarden. Dat is althans het voorstel van burgemeester en wethouders van Leeuwarden. FVC speelt nu nog op sportcomplex Wiarda samen met Blauw Wit. Maar dat is te klein. Volgens wethouder Andries Ekhart is er nog ruimte voor uitbreiding met drie nieuwe velden. Maar dat is gezien de vraag van beide verenigingen lang niet voldoende. Bovendien is de vraag naar nieuwe woningen in de omgeving van de voetbalvelden groot.

B&W vinden dat de beschikbare grond beter benut kan worden voor huizenbouw. FVC kan dan verhuizen naar de Overijsselselaan waar nieuwe velden worden aangelegd. Ekhart zegt dat FVC de plannen wel ziet zitten. Ook andere sporten zouden eventueel plaats kunnen krijgen aan de Overijsselselaan.

De totale kosten van het nieuwe complex worden geschat op een kleine 6 miljoen euro. Op dit moment is daarvan voor de uitbreiding van het Wiardacomplex al 1,5 miljoen beschikbaar. De gemeenteraad moet zich de komende tijd buigen over het voorstel van B&W. De uitvoering wordt een taak voor het nieuwe gemeentebestuur dat na de gemeenteraadsverkiezingen van november het stokje overneemt. FVC speelt sinds 2010 op Wiarda.