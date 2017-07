Geweekt brood met pruimen op wasdag

Doukje Douma van 'Dat Wie Doe Sa' zoekt smakelijke verhalen en recepten van oude streekgerechten die in Fryslân veel werden gemaakt. Dat kan het eten zijn dat vroeger gegeten werd op verjaardagen, bruiloften, bij het werk in het land of op wasdag (geweekt brood met pruimen).

Smaakverlies

''Wij willen een gerechtenboek maken dat specifiek gericht is op ouderen. Veel ouderen hebben te maken met smaakverlies. Uit onderzoek doet blijken dat 35% van de mensen die thuiszorg hebben, te weinig eten.''

''Smaak kun je sturen''

''Het zou mooi zijn wanneer wij er iets aan kunnen doen. Wij hebben daarover contact met Zorgbelang Fryslân, Hof en Hiem en Puer Thijs en Jelle Ferwerda. Doel is om met streekgerechten de mensen weer met smaak te kunnen laten eten. Dat doen wij met smaaksturing. Er is onderzoek naar gedaan en de koks die aan het boek meewerken weten er alles van. Door gerechten net wat anders te bereiden, met net wat andere ingrediënten, kun je dat smaakverlies voor een deel weer opheffen.''

Verhalen en recepten kunnen worden doorgegeven op datwiedoesa@gmail.com of 058 234 30 70