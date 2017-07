Boze Leeuwarder bedreigt politie met de dood bij arrestatie

Een 51-jarige Leeuwarder heeft dinsdagochtend vroeg in de ochtend een politieagent met de dood bedreigd. Dat gebeurde nadat de verdachte al opgepakt was vanwege geluidsoverlast op de Pieter Stuyvesantwei in Leeuwarden.

Bij de aanhouding probeerde de verdachte de politie te slaan, maar die kregen hem met harde hand in de politie-auto, waarna ze hem naar het bureau konden brengen. In de auto bedreigde hij de politie-agent met de dood. De agent heeft daarop aangifte gedaan. De verdachte zit vast voor verder onderzoek.