Reiskosten kinderen inzet rechtszaak Raad van State

Een ouderpaar uit Weststellingwerf wil via de Raad van State afdwingen dat de gemeente reiskostenvergoeding betaalt voor hun kinderen. Het gezin heeft drie hoogbegaafde kinderen die in Meppel naar school gaan

Om voor reiskostenvergoeding in aanmerking te kunnen komen, kijkt de gemeente naar het inkomen van de ouders en dat was net te hoog. Er wordt alleen naar inkomen gekeken als de afatand naar de school meer dan 20 kilometer is. In dit geval gaat het om 24,3 kilometer. Het echtpaar voert al vijf jaar strijd met de gemeente. De Raad van State doet over zes weken uitspraak in de zaak.