"Vluchtelingen met verblijfsstatus ook bang voor uitzetting"

Er leeft veel angst onder de bewoners van het asielzoekerscentrum in Burgum dat zij binnenkort ook zullen worden uitgezet uit Nederland. Dat is de indruk van Lolkje Kooijenga van Vluchtelingenwerk Burgum. Naar aanleiding van de uitzetting van een Afghaanse huishouding dinsdagmorgen uit het azc in Burgum heeft zij veel vragen gekregen van andere bewoners. Zelfs vluchtelingen die al een verblijfsvergunning hebben, maken zich volgens Kooijenga zorgen dat zij ook kunnen worden gedwongen om Nederland te verlaten. De man, vrouw en hun dochter die dinsdag zijn uitgezet, hadden geen verblijfsvergunning en waren uitgeprocedeerd.

Vluchtelingenwerk Burgum wil zich nog niet neerleggen bij de uitzetting, die voor veel opschudding zorgde. Andere bewoners van het centrum probeerden het busje waar het gezin in werd vervoerd, te keren en kwamen daarbij in conflict met de politie.

Vluchtelingenwerk Burgum wil alle juridische mogelijkheden aangrijpen om de Afghaanse familie toch in Nederland te kunnen houden, omdat hun thuisland niet veilig zou zijn.