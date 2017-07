Een trekker met houtversnipperaar is dinsdagmiddag tegen een viaduct aangereden op de Hoofdweg in Wolvega. De bestuurder had niet door dat de opvangbak van de versnipperaar nog omhoog stond en raakte het viaduct waar de A32 overheen gaat. De trekkerrijder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De versnipperaar en het viaduct hebben schade opgelopen.