Zwemster Marrit Steenbergen uit Oosterwolde zal niet deelnemen aan het wereldkampioenschap in Boedapest. Steenbergen had zich gekwalificeerd voor de 200 meter vrije slag en ze zou ook de estafette zwemmen, maar ze heeft behoefte aan rust. Ze heeft een zwaar examenjaar op school achter de rug, plus een jeugd-EK, en nu is de accu leeg, zegt hoofdcoach Marcel Wouda.

Steenbergen behaald bij het EK voor de jeugd goud op de 100 meter vrij en zilver met de estafetteploeg op de 4x100 meter vrij.