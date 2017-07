De agrarische natuurvereniging Noardlike Fryske Wâlden krijgt de komende jaren in totaal drie miljoen euro extra van de provincie. De provincie geeft elk jaar geld aan de zeven collectieven die aan agrarisch natuurbeheer doen. De Noardlike Fryske Wâlden heeft zoveel meer projecten in het hoofd, dat er meer subsidie was aangevraagd. Met dat geld kan nu ruim 50 hectare extra elzensingels en houtwallen worden beheerd.