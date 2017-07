Spel voor verstandelijk beperkte jongeren over digital media

De Leeuwarder zorginstelling Reik mag een nieuw bordspel maken voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Bij het spel moet ook een mobiele app komen. In samenwerking met instelling ASVZ in Sliedrecht en gezondheidsplatform Jouw Omgeving werd het spel Digimant bedacht op een innovatiewedstrijd van Mediawijzer. met hun idee wonnen ze een prijs van 50.000 euro en daardoor kan het spel verder worden ontwikkeld en uitgevoerd.

Digimant is er op gericht om kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking wijzer te maken over hoe ze digitale media goed en veilig kunnen gebruiken. Dat is erg belangrijk voor deze kwetsbare groep, vinden de bedenkers. Het is de bedoeling om het spel in te zetten in zorginstellingen en het speciaal onderwijs.