Kunstenaars vertellen verhaal van Schiermonnikoog

De Stichting Natuurlijk Schiermonnikoog krijgt 35.000 euro van de provincie voor een project Culturele Hoofdstad 2018. Schiermonnikoog wil dan het verhaal van het eiland vertellen, in liedjes, gedichten, foto's, films of kunstwerken. Zo is op elke boerderij drie weken lang kunst te zien. Kunstenaars van Schiermonnikoog nodigen collega's uit die hun eigen land 'ontvlucht' zijn om inspiratie op te doen en tot rust te komen. In de zomermaanden is er een fietsroute voor belangstellenden langs locaties waar verhalen worden verteld.

Ook na 2018 zal het verhaal van Schiermonnikoog worden verteld, onder andere met documentaires die volgend jaar worden opgenomen en met een filmfestival.