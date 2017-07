UPDATE: Gewonde bij brand op scheepswerf

Bij een brand op scheepswerf De Zwaan in Woudsend is dinsdag één persoon gewond geraakt. De brand brak uit in de machinekamer van een schip. De automatische businstallatie begon meteen bluspoeder de spuiten en de man heeft dat poeder ingeademd. Hij is voor onderzoek naar het ziekenhuis overgebracht.

Omdat aanvankelijk als vermist was opgegeven, rukten de hulpdiensten massaal uit. Zo werd onder andere de traumahelikopter opgeroepen. Nadat de man was gevonden is hij onderzocht door medewerkers van de ambulance en naar het ziekenhuis gebracht.