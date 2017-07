Rijdende keuken voor basisschool Ferwert

Openbare basisschool Op 'e Trije in Ferwert heeft sinds kort een eigen keuken. Het gaat om een verrijdbaar exemplaar, dat in alle klaslokalen gebruikt kan worden. Met de keuken wordt de kinderen het koken en bakken bijgebracht, als onderdeel van een groter programma.

Dat is bedoeld om naast de gebruikelijke vakken als rekenen en taal bij kinderen ook andere talenten te ontwikkelen. De keuken is gemaakt met hulp van ouders. Dinsdag werd de keuken door Reitse Spanninga officieel in gebruik genomen. Tegelijkertijd werd ook een bord met de naam van de school onthuld.