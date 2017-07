Justin Mathieu van FC Oss naar SC Cambuur

Justin Mathieu maakt de overstap van FC Oss naar SC Cambuur. De aanvallende middenvelder komt uit de jeugdopleiding van Willem II. Het afgelopen seizoen speelde hij voor FC Oss en maakte hij tien doelpunten en was hij goed voor tien assists. Technisch directeur Gerald van den Belt verwacht veel van Mathieu: "Het is een echte Cambuur speler. Mathieu is een jongen met bravoure. FC Oss heeft vorig seizoen heel veel doelpunten gemaakt en daar was hij samen met Tom Boere toch de motor achter."

Justin Mathieu heeft zin aan zijn avontuur in Leeuwarden: "Ik heb voor drie jaar getekend en wil zo snel mogelijk promoveren!", zo zegt hij.

Oud-Cambuurspeler Furdjel Narsingh zal in de voorbereiding op het nieuwe seizoen meetrainen met de beloften. Narsingh speelde van 2014 tot en met 2016 ook al bij de Leeuwarders, maar wilde zijn contract daarna niet verlengen. Het afgelopen seizoen heeft Narsingh getraind met de amateurs van Blauw Wit '34 in Leeuwarden.