Winnaar van de Giro d'Italia Tom Dumoulin komt op 25 juli naar de Profronde in Surhuisterveen. Volgens de organisatie is Dumoulin de grote vis die ze graag binnen wilden halen. De 'Feanster toer' kan in het roze, schrijft de organisatie. Afgelopen jaar moest Dumoulin een aantal criteria afzeggen door een blessure. Hij had aangegeven nu graag naar Surhuistervee te komen. Naast Dumoulin is ook Pieter Weening vastgelegd.