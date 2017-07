Smallingerland telt meeste jongeren met uitkering in Fryslân

Smallingerland heeft van onze provincie de meeste jongeren met een uitkering. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over 2015. Gemiddeld ligt het aantal jongeren met een uitkering in Fryslân op acht procent, in Smallingerland is dat twee procent meer. Het gaat dan om jongeren tussen de 15 en 27 jaar. Het landelijk gemiddelde ligt op zes procent.

Ook in Drenthe en Groningen zijn veel jongeren met een uitkering, meer dan in de rest van Nederland. Het aantal is wel wat afgenomen in vergelijking met 2014.