Akkoord bereikt over nieuwe cao gemeenteambtenaren

Gemeenteambtenaren hebben een nieuwe cao. De vakbonden en gemeenten bereikten maandagnacht een akkoord, nadat er al sinds maart over werd gesproken. In de nieuwe cao krijgen ambtenaren verspreid over twintig maanden een loonsverhoging van 3,25 procent. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt om minder mensen in te huren en meer met vaste contracten te werken. Bovendien is afgesproken dat gemeenten het komende jaar 2000 jongeren aan een baan helpen.

De cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 mei 2017 en geldt voor een jaar en acht maanden.