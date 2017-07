Fusie basisscholen Steggerda en De Blesse

Openbare basisscholen de Triangel in Steggerda en de Dorpsschool in De Blesse willen vanaf augustus 2018 fuseren. Die wens hebben ze kenbaar gemaakt bij gemeente Weststellingwerf.

De scholen hebben te maken met een afnemend aantal leerlingen, maar willen voor de toekomst wel graag kwalitatief goed onderwijs leveren. Eerste stap van de fusie is dat de openbare scholen bestuurlijk fuseren, maar wel twee locaties blijven.

Voor het onderwijsaanbod na 2020 willen de scholen kijken wat de mogelijkheden zijn om op te gaan of samen te werken met de katholieke Fredericusschool in Steggerda. Het haalbaarheidsonderzoek duurt in ieder geval tot begin 2020.