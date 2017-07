Sneker woonwijk Noorderhoek wordt aangepakt

De Worp Tjaardastraat in Sneek wordt toch aangepakt. De gemeente wil geld beschikbaar stellen voor verkeersremmende maatregelen. De straat is onderdeel van de oude doorgaande weg om de stad heen en dit levert volgens omwonenden regelmatig gevaarlijke situaties op. Er wordt te hard gereden en het is er te druk.

Het wijkplatform Noorderhoek pleit al jaren voor maatregelen, maar tot nu toe was daar geen geld voor. Dat er nu toch geld beschikbaar komt, komt door de komst van het azc in de wijk. Het COA betaalt daar huur voor aan de gemeente. Hierdoor heeft de gemeente geld over dat kan worden gebruikt voor het opknappen van de wijk.

Naast de aanpak van de verkeersveiligheid wil de gemeente ook een aantal andere maatregelen nemen om de leefbaarheid in Noorderhoek aan te pakken. In totaal gaat het om een investering van bijna 400.000 euro. De gemeenteraad moet nog wel overleg plegen over het geld.