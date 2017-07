Woningoverval Opeinde: eis celstraf en behandeling

Het openbaar Ministerie heeft een celtraf van drie en en half jaar geëist tegen een 21-jarige inwoner van Drachten vanwege een gewelddadige woningoverval. Daarvan is anderhalf jaar voorwaardelijk. De verdachte en zijn tweelingbroer overvielen in oktober afgelopen jaar een vrouw in hun woning in Opeinde. De vrouw werd daarbij mishandeld. De broer was eerder al veroordeeld tot twee jaar celstraf.

Beide mannen zouden ook een behandeling moeten ondergaan in een afkickkliniek en onder begeleiding moeten werken aan hun persoonlijkheidsproblematiek. De rechter doet over twee weken uitspraak.